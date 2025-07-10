В Петрозаводске сбили курьера на электровелосипеде

Пострадавшего увезли в лечебное учреждение.

В Петрозаводске 18 июля 36-летний водитель Chevrolet сбил 22-летнего молодого человека на электровелосипеде. Известно, что авария произошла в 19:56 на улице Луначарского в районе пересечения с Набережной Гюллинга.

Госавтоинспекция рассказала, что велосипедист двигался прямо по равнозначной дороге. 22-летний молодой человек получил травмы в аварии. Его доставили в лечебное учреждение.

Ранее мы рассказывали об аналогичной аварии в Петрозаводске с участием другого велосипедиста.