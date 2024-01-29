В Петрозаводске сбили переходившую в неположенном месте дорогу пенсионерку

Об аварии на улице Калинина сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

ДТП на Голиковке произошло 30 января в 10.10 утра. В районе дома № 26 по улице Калинина автомобиль Renault Logan под управлением 40-летнего водителя сбил женщину.

Как уточнили в ГИБДД, пешеход пересекала дорогу вне установленного для этого месте, при этом переход находился относительно недалеко, в зоне видимости.

В результате ДТП 62- летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.