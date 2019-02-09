В Петрозаводске сбили пешехода

В столице Карелии накануне водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил наезд на пешехода.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Петрозаводске на улице "Правды" возле дома № 23 в пятницу в 17:40 водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил наезд на пешехода - 32-летнего мужчину, который переходил проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода.

В результате ДТП пострадал пешеход, мужчине оказана медицинская помощь.