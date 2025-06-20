В Петрозаводске сбили самокатчика

На улице Ровио произошла авария с участием самоката.

Авария с участием легкового автомобиля и самокатчика произошла 26 июля на улице Ровио в районе пересечения с Варницким проездом на Кукковке в Петрозаводске. Момент ДТП запечатлела камерна наблюдения компании «Ситилинк».

Случилось происшествие в 21.43 вечера. Легковой автомобиль двигался по Ровио в сторону Комсомольского проспекта. Самокатчик выехал на регулируемый пешеходный переход, не спешившись, и в этот момент машина сбила его.

Пострадавший оказался на земле, но затем сумел встать и с помощью водителя сбившей его машины отойти на газон. Позднее к месту аварии подъехал наряд ДПС, скорую не вызывали. Обстоятельства происшествия уточняются.