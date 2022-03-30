В Петрозаводске сбили велосипедиста: пострадавший отправлен в больницу (ВИДЕО)

В карельской столице велосипедист на полном ходу врезался в кроссовер.

Авария с участием кроссовера и велосипеда произошла в Петрозаводске сегодня, 21 апреля, в 08.11 утра на Комсомольском проспекте. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Ситилинк».

На видео заметно, как быстро спускавшийся по Комсомольскому проспекту в сторону Красноармейского моста велосипедист буквально влетел в кроссовер, поворачивавший с проспекта на набережную Ла-Рошель. Велосипедист упал на капот автомобиля, после чего оказался на земле.

На место аварии был вызван наряд ДПС.

Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Nissan Qashqai при повороте не предоставил преимущества в движении велосипеду. Велосипедист был доставлен в больницу, характер его травм уточняется.