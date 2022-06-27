890x80
Реклама
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
27.06.2022 16:34
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Зацеперы стали виновниками страшного ДТП с пострадавшими в Петрозаводске
02.07.2022 14:00

В Петрозаводске сбитый автомобилем пешеход скончался на месте ДТП (ВИДЕО) 18+

Новости. Происшествия
12:19, 03 Июля 2022
фото: Кадр из видео

Новости партнеров

В ГИБДД Карели рассказали подробности страшного ДТП на пешеходном переходе на Лесном проспекте.

Напомним, в минувшую субботу, в 20.55, на Лесном проспекте в Петрозаводске, в районе дома №27, автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Карелии, пешеход 1941 года рождения погиб на месте. За рулем автомобиля, сбившего пенсионера, находился водитель 1983 года рождения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Камера наружного наблюдения компании «Ситилинк» запечатлела, как человек попадает на капот, перелетает через машину, переворачивается в воздухе и падает на асфальт.

Ранее сообщалось два человека пострадали в страшной аварии в центре Петрозаводска, где сбили пешехода.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2022, 09:10
Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле
02.07.2022, 09:05
Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара
28.06.2022, 12:46
«Пусть служат»: выпускников Педколледжа Петрозаводска забирают в армию, не дав получить дипломы
28.06.2022, 13:59
Молодой помощник районного прокурора Карелии совершил самоубийство
27.06.2022, 09:48
Жители Петрозаводска осаждают пляж в окрестностях города (ВИДЕО)
27.06.2022, 11:07
Воинские подразделения «Онего» и «Ладога» сформируют в Карелии для отправки на Украину

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.