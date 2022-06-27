В Петрозаводске сбитый автомобилем пешеход скончался на месте ДТП (ВИДЕО) 18+

В ГИБДД Карели рассказали подробности страшного ДТП на пешеходном переходе на Лесном проспекте.

Напомним, в минувшую субботу, в 20.55, на Лесном проспекте в Петрозаводске, в районе дома №27, автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Карелии, пешеход 1941 года рождения погиб на месте. За рулем автомобиля, сбившего пенсионера, находился водитель 1983 года рождения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Камера наружного наблюдения компании «Ситилинк» запечатлела, как человек попадает на капот, перелетает через машину, переворачивается в воздухе и падает на асфальт.

Ранее сообщалось два человека пострадали в страшной аварии в центре Петрозаводска, где сбили пешехода.