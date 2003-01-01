В Петрозаводске сделают новую лестницу на Пограничной улице

Начались работы по обустройству лестничного спуска на Пограничной улице.
В Петрозаводске возле дома №9 по Пограничной улице новую лестницу. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.
Спуск ведет к детскому саду №74 и жилым домам. Местные жители просили сделать здесь лестницу, к горожанам прислушались.
— Ранее лестницы на этом месте не было, и горожане неоднократно обращали внимание на необходимость создания безопасного спуска. Вскоре этот востребованный у жителей района маршрут станет удобнее! – написала глава Петрозаводска.
Теперь здесь сделают прочные бетонные ступени, поставят удобные перила и построят пандус для детских и инвалидных колясок.
Напомним, ранее лестницу в Медвежьегорске отремонтировали по просьбам жителей.