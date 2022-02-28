В Петрозаводске сегодня будут ловить пьяных за рулем

В субботу, 5 марта, в столице Карелии пройдут массовые проверки, сообщает ГИБДД Петрозаводска.

В субботу, 5 марта, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Цель мероприятия — предупредить происшествия с пьяными водителями.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что за два месяца текущего года в столице Карелии автоинспекторы отстранили от управления 150 нетрезвых водителей. При этом 19 человек повторно сели за руль в пьяном состоянии.

О фактах управления автомобилей пьяными водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.