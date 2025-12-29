В Петрозаводске сегодня проходят массовые проверки правил перевозки детей в машинах

Сегодня, 30 декабря, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на дорогах.
В этот раз рейд посвящен теме безопасности маленьких пассажиров. Автоинспекторы проверяют правила перевозки детей в машинах.
Особое внимание уделят обязательному использованию детских удерживающих устройств и ремней безопасности. С водителями также проведут разъяснительные беседы.
Госавтоинспекция напомнила, что дети — самые уязвимые участники дорожного движения, и их безопасность полностью зависит от взрослых. За перевозку ребенка без специального кресла предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.