В Петрозаводске сегодня простятся с руководителем ансамбля «Ключик» из Суоярви

15 сентября на 87-м году ушла из жизни Юлия Вячеславовна Яловицына.

Юлия Вячеславовна много лет была руководителем ансамбля «Ключик» в городе Суоярви. О ее смерти сообщает местное издание «Суоярвский вестник».

— Ярким лучиком для многих юных жителей Суоярви, Питкяранты, Петрозаводска стала Юлия Вячеславовна Яловицына. Очень много доброго, нужного и интересного она подарила своим воспитанникам. Необыкновенная женщина, замечательный педагог, она навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Участники ансамбля «Ключик» разных лет выражают искренние соболезнования родным и близким Юлии Вячеславовны Яловицыной.

Прощание с Яловицыной Ю. В. состоится сегодня, 17 сентября, в Петрозаводске на ул. Вольная, 4 второй зал с 14.00 до 15.00.