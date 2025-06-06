В Петрозаводске сегодня стартует самый массовый за всю историю фестиваль «Воздух Карелии»

Более 10 тысяч в день — такая ожидаемая посещаемость фестиваля «Воздух Карелии» (0+), который сегодня стартует в Петрозаводске на аэродроме «Пески» и завершится 15 июня.

Впервые на фестивале будут работать три полноценные сцены. Рекордным станет и количество выступающих артистов на них — более 60 человек. В их числе — «Алиса», «Ария», «Чиж & Co», «Три дня дождя», Niletto, Нейромонах Феофан, «Горшенев», «Пилот», «Северный Флот», «Trubetskoy», Игорь Растеряев, «Ундервуд», «Гудтаймс», «Джанго», «План Ломоносова», «Слот», 7Б, «Йорш», «Бригадный Подряд», Jane Air, «Чёрный вторник» и другие. Специальный гость фестиваля — ансамбль российской армии имени Александрова. Он выступит на главной сцене 12 июня, в День России.

В этом году «Воздух Карелии» вместит более десяти тысяч зрителей в день. По словам продюсера фестиваля Максима Мазуровского, побиты все рекорды по продажам билетов. Огромное количество людей едет из других городов.

Сегодня, 12 июня, двери на вход в концертную зону откроются с 13:00. Организаторы просят приехать заранее — это избавит от долгих очередей, позволит спокойно изучить все зоны фестиваля и не пропустить первые выступления, они начнутся в 15:00. Сегодня выступят Ария, Ансамбль Александрова, Пилот, Слот, 7Б, Helvegen, Разные Люди, Жить, Переучёт, Кантеле и финалисты конкурса «Россия — это мы».

Также организаторы предупреждают, что в связи с нестабильной работой мобильного интернета на фестивале (так бывает, когда много людей собираются вместе) могут быть проблемы с работой платежных терминалов оплаты в точках питания, сувениров и развлечений. Просим вас заранее позаботиться о наличных средствах для оплаты.

— Убедительно просим вас отказаться от использования личного автотранспорта. Небольшие парковки на территории фестиваля смогут принять только жителей палаточного лагеря и обладателей вип-билетов, заезд на них остальным зрителям невозможен. Кроме того, нагрузка на единственную подъездную дорогу к фестивалю будет крайне высокой, ожидаются большие пробки, а вечером возможно полное перекрытие движения Г. И. Если вы все же решились поехать на автомобиле (зря!) поиск свободного парковочного места где-то поблизости может занять много времени, — предупреждают организаторы.

Журналисты «Столицы на Онего» будут работать на фестивале. Ждите наших материалов и фоторепортажей.