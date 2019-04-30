В Петрозаводске сгорел кабинет в бытовке

Пожар произошел 29 апреля на улице Фабричной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.41 на ул. Фабричной, 5 произошел пожар в складском помещении. Поврежден кабинет на площади 20 кв м. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1-БИС".

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.