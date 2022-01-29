В Петрозаводске школа и жилой дом остались без воды из-за аварии, желтые реки хлынули на улицу

Сотрудники "ПКС - Водоканал" ликвидируют аварию на сетях в районе улицы Балтийская в Петрозаводске.

На Кукковке в районе улицы Балтийская накануне около 19.00 в результате повреждения на водопроводе возникла утечка. Потоки воды хлынули на проезжую часть улицы Балтийская.

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Как пояснили в пресс-службе «ПКС-Водоканал», специалисты отключили уличный водопровод. Без воды остался жилой дом по адресу ул. Балтийская,11 и здание школы № 26.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, в воскресенье, 30 января в 10.50 жилой дом подключили к временному водопроводу.

Ремонтные работы продолжаются.