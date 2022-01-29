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В Петрозаводске школа и жилой дом остались без воды из-за аварии, желтые реки хлынули на улицу

Новости. Происшествия
12:57, 30 Января 2022
фото: РКС - ПЕТРОЗАВОДСК / ВК

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Сотрудники "ПКС - Водоканал" ликвидируют аварию на сетях в районе улицы Балтийская в Петрозаводске.

На Кукковке в районе улицы Балтийская накануне около 19.00 в результате повреждения на водопроводе возникла утечка. Потоки воды хлынули на проезжую часть улицы Балтийская.

кадр с видео группы ДТП ПТЗ в ВКонтакте

Как пояснили в пресс-службе «ПКС-Водоканал», специалисты отключили уличный водопровод. Без воды остался жилой дом по адресу ул. Балтийская,11 и здание школы № 26.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, в воскресенье, 30 января в 10.50 жилой дом подключили к временному водопроводу.

Ремонтные работы продолжаются.

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Комментарии

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Бумеранг2
2022-01-30 14:12:44
ККС в свое время 20 лет назад взяли все сети, обещая что заменят ветхие сети и ливневку, но получив их забыли только прибыль получают. Мэрии необхождимо поднять данные соглашения и заставить выполнять в полном обьеме свои обещания.
dikas
2022-01-30 14:07:28
Это жёлтая река Хуанхэ, а неубранные сугробы-Великая китайская стена :)
кир
2022-01-30 13:32:21
Ничего не меняется в стране. Раньше при авариях машинами воду привозили и мы ходили с ведрами. :)
Изя
2022-01-30 14:20:35
кир, а ты всё сидишь , по клавишам лупаешь ))) :)
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