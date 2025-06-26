В Петрозаводске школьница оставила отца без денег из-за новой подруги «Юлечки»

Мошенники обманули девочку через онлайн-игру.

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний мужчина, у которого мошенники похитили 47 700 рублей. Как выяснилось, аферисты втерлись в доверие к ребенку петрозаводчанина и обманом получили доступ к его счетам.

Девочка играла в онлайн-игру, где познакомилась с пользователем под ником «Юлечка».Новая «подруга» предложила ребенку получить образ на персонажа«скин». Для этого она уговорила девочку взять телефон отца, закрыться в комнате и подобрать пароль к его банковскому приложению.

Затем мошенница попросила продиктовать код из SMS, после чего деньги с карты перевели на чужой счет. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

Следователи напомнили родителям о необходимости объяснять детям правила безопасности в интернете и не давать им доступ к банковским приложениям.