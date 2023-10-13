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В Петрозаводске школьница побежала через дорогу на красный свет прямо перед машиной

Новости. Общество
17:30, 15 Октября 2023
фото: © Скриншот с видео: Михаил Смирнов / паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

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Инцидент попал в объектив видеокамеры, ролик разместили в соцсети.

Видео опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент произошел в пятницу, 13 октября, в 07.30, на улице Чапаева в Петрозаводске и попал на видеозапись камеры уличного  наблюдения проекта «Мой город» компании «Сампо.ру». 

Судя по видео, девочка стояла на регулируемом пешеходном переходе, ожидая зеленый свет. Она увидела, как к остановке на противоположной стороне дороги подошел троллейбус, и несмотря на запрещающий сигнал светофора побежала через дорогу.

На видео также видно, что к «зебре» подъехал автомобиль УАЗ. Водитель авто, по всей вероятности, заметил ребенка, потому что «буханка» затормозила перед переходом.

«Родители девочки в розовой куртке! Может быть, вы это увидите. Проведите с девочкой беседу, чтобы в следующий раз не рыдать в травматологии», — написали в паблике.

 

 

 

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