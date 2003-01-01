В Петрозаводске школьницу сбили на пешеходном переходе

Юная горожанка пострадала в ДТП в центре карельской столицы.

В Петрозаводске на улице Шотмана произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщили в ГАИ.

5 октября около 14:47 в районе дома №13 55-летний водитель автомобиля Lada не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд. 14-летняя школьница переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда девочка-подросток получила телесные повреждения. Госавтоинспекция Петрозаводска устанавливает все обстоятельства произошедшего.

