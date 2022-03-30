В Петрозаводске школьные классы продолжают закрывать на карантин из-за роста ОРВИ

В школах и детских садах столицы Карелии детей отправляют на карантин из-за повышенной заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, за неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 4-х классов в 2-х школах в Петрозаводске. Кроме того, закрыты на карантин 19 групп в 11-ти детских садах в столице Карелии и в Сортавальском районе.

Ранее сообщалось, в регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 17,9%. При этом по-прежнему чаще всего болеют дети. Так, самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0–2 года, 3–6 лет, 7–14 лет — 357,1, 330,6 и 156,8 на 10 тыс. населения соответственно.