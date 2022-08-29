В Петрозаводске школьные линейки могут пройти без родителей

Плохие погодные условия вынуждают администрации школ проводить праздничные линейки в актовых залах, где мест хватит не всем.

Из-за непогоды торжественная линейка в День знаний для учащихся петрозаводской школы № 48 пройдет в актовом зале. При этом родителей на праздник руководство школы не приглашают. Об этом «Столице на Онего» рассказали родители будущих первоклассников школы № 48.

«Мы понимаем, что на улице холодно и дождливо. Поэтому есть смысл перенести мероприятие в актовый зал. Но для первоклашек же можно сделать праздник с родителями. Для вчерашних дошкольников важно, чтобы рядом были мамы и папы. Они еще всего боятся. И родители очень хотят присутствовать на первом 1 сентября своих детей», — сетуют расстроенные родители.

Как рассказали «Столице на Онего» в администрации города, в настоящее время все школы города прорабатывают возможность провести праздничные линейки в помещениях школ.

«В тех образовательных организациях, где нет помещений большой вместимости, в линейках примут участие только часть классов и/или только один родитель от каждой семьи первоклассника», — заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, парад первоклассников в Петрозаводске не состоится из-за ухудшения погоды.