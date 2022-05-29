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В Петрозаводске скандальная женщина устроила погром в ресторане

Новости. Происшествия
13:17, 30 Мая 2022
фото: © vologda-poisk.ru

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Росгвардейцы задержали 44-летнюю петрозаводчанку, разбившую кассовый аппарат и ноутбук в ресторане.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел в минувшую субботу, 28 мая. Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны получила вызов о срабатывании тревожной сигнализации в одном из ресторанов. По прибытии росгвардейцы со слов работника заведения установили, что неизвестная женщина, подойдя к стойке администратора, начала вести себя вызывающе и устроила дебош. Она бросила сумку в одного из присутствующих, разбила кассовый аппарат и ноутбук, при этом используя нецензурную лексику. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Задержанной оказалась 44-летняя петрозаводчанка. Нарушительницу передали полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске двое посетителей ресторана угрожали официантам расправой.

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