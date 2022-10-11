В Петрозаводске скончалась женщина, сбитая 31 октября на пешеходном переходе

Авария на Ключевском шоссе закончилась трагедией.

Как сообщили «Столице на Онего» в БСМП Петрозаводска, вчера, 1 ноября, в больнице скончалась 51-летняя женщина, сбитая на пешеходном переходе в Петрозаводске. Причиной, по словам медиков, стала тяжелая черепно-мозговая травма.

Напомним, ДТП на Ключевском шоссе произошло вечером 31 октября. В районе остановки «Щербакова» 62-летний водитель внедорожника сбил женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована.