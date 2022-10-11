В Петрозаводске скончался борец с «Невским пассажем» Михаил Гошкиев

Один из последних борцов с незаконной пристройкой в доме по проспекту Александра Невского умер сегодня в республиканской больнице.

Михаил Гошкиев, один из борцов с незаконной пристройкой в доме № 30 по проспекту Александра Невского, скончался сегодня, 7 декабря, в Республиканской больнице им. В. А. Баранова. Об этом «Столице на Онего» сообщил общественник Алексей Трунов.

Михаил Гошкиев — судья в отставке — на протяжении восьми лет боролся с незаконной пристройкой, известной как «Невский пассаж». После нескольких экспертиз и решений судов Верховный суд Карелии оставил в силе решение о сносе пристройки. Тем не менее, на данный момент пристройка не снесена.

Прощание с Михаилом Гошкиевым состоится в траурном зале на улице Вольная в субботу, 10 декабря, с 9.00 до 10.00.