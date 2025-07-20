В Петрозаводске скончался заслуженный врач России Владимир Юровицкий

Анестезиолог-реаниматолог ушел из жизни 24 июля.

Как сообщили в Минздраве Карелии, 24 июля после тяжелой болезни скончался Владимир Юровицкий, врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы им. В. А. Баранова, заслуженный врач Республики Карелия, заслуженный врач Российской Федерации.

Профессии Владимир Юровицкий посвятил более 40 лет, после окончания ПетрГУ. С 1982 года он работал в Кондопожской ЦРБ, Больнице скорой медицинской помощи.

С 1992 года врач начал работать в Республиканской больнице им. В. А. Баранова. С 2005 по 2021 год возглавлял отделение анестезиологии и реанимации № 1, а с 2021 по 2023 год заведовал операционным блоком больницы.

— Ученик Анатолия Петровича Зильбера — организатора службы анестезии, реанимации и интенсивной терапии в Карелии и первого заведующего отделением ИТАР, все эти годы и во всех ипостасях Владимир Львович достойно продолжал и развивал традиции, заложенные его учителем. Владимир Львович был настоящим профессионалом своего дела, врачом от Бога. Его глубокие знания, безупречное клиническое мышление, золотые руки и безграничная преданность профессии спасли тысячи жизней и помогли обрести здоровье десяткам тысяч пациентов. Коллеги ценили его за высочайший профессионализм, мудрость, готовность всегда прийти на помощь и щедрость в передаче опыта. Для пациентов он был не просто врачом, а ангелом-хранителем, источником надежды и опорой в самые трудные минуты. Его человечность, чуткость, терпение и умение выслушать оставили неизгладимый след в сердцах всех, кому довелось с ним встретиться. Помимо врачебного таланта, Владимир Львович был замечательным человеком: добрым, отзывчивым, мудрым, жизнерадостным, преданным семье, — написали коллеги врача в паблике РБ имени В. А. Баранова.

В министерстве выразили глубокие соболезнования родным и близким Владимира Юровицкого и уточнили, что прощание состоится в понедельник, 28 июля, с 13.00 до 14.00 по адресу: ул. Вольная, 4, зал 1.