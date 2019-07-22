В Петрозаводске скоропостижно скончался первый командир ОМОН МВД Карелии Василий Мельник

В пятницу, 19 июля, на 69-ом году жизни скоропостижно скончался первый командир ОМОН МВД Карелии полковник милиции в отставке Мельник Василий Николаевич, сообщили в отделе Росгвардии.

Родился Василий Мельник 29 апреля 1951 года, большую часть своей жизни стоял на страже Отчизны и её граждан. Награждён двумя орденами Мужества, орденом "За заслуги перед Отечеством II степени", медалью "За отличие в охране общественного порядка" и рядом других ведомственных наград.

Для всего личного состава карельского ОМОН Василий Мельник – легенда, настоящий офицер, пример чести, отваги, сильного и непоколебимого характера. Благодаря его решимости и мужеству в августе 1996 года были спасены жизни бойцов ОМОН в городе Грозном.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о Василии Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с вами", - выразили соболезнования в Росгвардии Карелии.

Прощание состоится 24 июля с 12.00 до 13.00 в Петрозаводске по адресу: Вольная, 4.