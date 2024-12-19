Министр строительства республики рассказал о том, как реализуется в карельской столице программа комплексного развития территорий.

В Петрозаводске снесен первый дом, расселенный по программе КРТ, сообщили в паблике Минстроя Карелии.

Как напомнили в источнике, механизм КРТ подразумевает расселение аварийных домов за счет заинтересованных в участках компаний-застройщиков.

По информации министра строительства республики Виктора Россыпнова, на расселение первого участка, ограниченного улицами Шотмана, Сорокской и Северной, компания Стройинвест КСМ направила 385 млн рублей. Компенсации и благоустроенное жилье получили собственники и наниматели 85 квартир.

«Ровно год назад мы проводили встречу с жителями 10 домов, ставших участниками пилотного КРТ по ул. Шотмана г. Петрозаводска. Сегодня под снос уже пошел первый дом на этой территории. Еще раз повторю — оцениваю наш первый опыт положительно. Люди реально улучшили свои жилищные условия, — написал министр на своей странице. — Второй проект КРТ по 3 домам на Древлянской набережной прошел „экватор“ — здесь расселены 26 квартир из 36».

На следующей неделе администрация Петрозаводска планирует объявить торги на право заключения договоров КРТ еще по двум участкам. Это даст возможность расселить 12 аварийных домов — 6 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Шотмана, и столько же у стадиона «Спартак».