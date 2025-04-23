В Петрозаводске снесли 18 аварийных домов за месяц

В сносе старых зданий активное участие приняли застройщики.

Глава карельской столицы Инна Колыхматова сообщила в соцсети, что в Петрозаводске удалось демонтировать 18 аварийных домов за месяц.



«16 зданий демонтировали крупные строительные организации. 10 из них — за счет собственных ресурсов, остальные — благодаря механизму комплексного развития территорий. Сегодня встретилась с руководством предприятий, чтобы поблагодарить их от лица горожан и от имени Главы Карелии Артура Парфенчикова. Застройщики внесли весомый вклад в подготовку Петрозаводска к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Снос аварийных домов продолжим!», — заявила Инна Колыхматова.

Мэр города отметила, что совсем скоро в рамках муниципального контракта демонтируют один дом на Ведлозерской улице. В рамках КРТ проведут работы на территории, ограниченной Древлянской набережной и Красноармейской улицей; в квартале в границах Первомайского проспекта, сквера Ивана Молчанова, улиц Шотмана и Краснофлотской; в квартале в границах улиц Шотмана, Северной и Сорокской; на территории, ограниченной улицами Ровио и Лыжной; в квартале в границах улиц Гоголя, Антикайнена, Герцена и Стародревлянского проезда.