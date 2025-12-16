В Петрозаводске снесли еще два аварийных дома

В столице Карелии продолжается плановая ликвидация пустующих аварийных зданий.
В Петрозаводске завершился снос еще двух расселенных аварийных домов. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова в своем телеграм-канале.
Снесены здания на Белорусской улице, 30 и на Промышленной улице, 14А.
Также в минувшие выходные в Петрозаводске завершился снос аварийного дома № 11 по улице Коммунистов.
Ранее в столице Карелии ликвидировали расселенные дома на улице Державина, 3 и 11, проспекте Октябрьском, 44, улице Кутузова, 54 и проспекте Первомайском, 70 и 72.
Также мы писали, что на пересечении улиц Ровио и Лыжной в микрорайоне Кукковка снесли три ветхих дома. На освободившейся территории планируется строительство многоквартирного жилья с встроенным детским садом на 40 мест.
По словам Инны Колыхматовой, к концу декабря число снесённых аварийных домов в Петрозаводске достигнет отметки 50, а в 2026 году в городе не останется ни одного ранее расселённого ветхого здания.