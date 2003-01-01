В Петрозаводске снесут ларек скандального «Сеньора Помидора»

Администрация Петрозаводска сообщила, что с 6 по 10 октября демонтирует незаконно установленный торговый павильон «Сеньор Помидор». Ларек находится около дома 22, корпус 1 по Лососинскому шоссе.

Владельцу ранее направляли требование убрать конструкцию самостоятельно до 1 сентября, но этого сделано не было. Теперь ларек уберут принудительно. Все расходы на демонтаж администрация планирует взыскать с владельца через суд.

Напомним, ларек «Сеньор Помидор» принадлежит предпринимателю Амилу Ахмадли. Имя бизнесмена стало известно после скандала с ларьками на Древлянке: мэрия Петрозаводска сначала разрешила установить их на бульваре Интернационалистов, а после возмущения горожан запретила. Предприниматель при этом уже успел установить часть конструкций.

Предприниматель начал воевать не с мэрией, а с горожанами, которые выступили против появления павильонов в зеленой зоне. В итоге после публичных скандалов и агрессивного поведения предпринимателя, которое записали на видео, им заинтересовались правоохранительные органы. Выяснилось, что бизнесмен был судим, дважды менял имя, и жил под чужим именем с незаконным видом на жительство находится в России. Предприниматель покинул страну. Сейчас он живет в Азербайджане. Вместе с ним уехала его жена. Бизнесом в Петрозаводске, по нашим данным, занимается его брат.