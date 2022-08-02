В Петрозаводске сняли с поезда мурманчанина, скрывавшегося от УФСИН

Транспортные полицейские задержали на железнодорожном вокзале в столице Карелии мужчину, находящегося в федеральном розыске.

Мурманчанин, который на протяжении 11 месяцев скрывался от УФСИН России по Новгородской области, как уклонившийся от исправительных работ, был обнаружен в Петрозаводске. Транспортные полицейские сняли его с поезда сообщением «Мурманск-Москва». Об этом сообщили в Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте.

В настоящее время 30-летний мужчина помещен в изолятор временного содержания. Информация о злоумышленнике передана инициатору розыска.

Ранее в Карелии транспортные полицейские сняли с поездов двух пассажиров, устроивших пьяный дебош.