В Петрозаводске сняли с поезда мужчину, находящегося в федеральном розыске за мошенничество

Транспортные полицейские обнаружили на вокзале в столице Карелии подозреваемого в мошенничестве.

Находящийся в федеральном розыске 42-летний мужчина был выявлен на железнодорожном вокзале карельской столицы при посадке в поезд сообщением «Москва–Мурманск». Об этом сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Установлено, что он на протяжении месяца находится в федеральном розыске как подозреваемый в мошенничестве с жильем.

В настоящее время мужчина передан инициатору розыска — полиции Петрозаводска.

Ранее сообщалось, транспортные полицейские задержали двух мужчин, пытавшихся украсть детали с подъездного пути к петрозаводскому порту.