В Петрозаводске снова будут травить крыс

Масштабная весенняя акция по борьбе с грызунами запланирована на апрель.

Несколько десятков управляющих компаний, 100 ТСЖ, более 60 субъектов потребительского рынка, общественного питания, несколько строительных организаций, образовательные учреждения и организации бытового обслуживания примут участие в масштабной весенней акции дератизации. К акции также присоединятся предприятия и учреждения на балансе которых находятся тепловые пункты и трансформаторные подстанции, арендаторы и собственники нежилых помещений, промышленные предприятия и более 250 гаражных кооперативов.

Очередные дератизационные мероприятия пройдут в городе в период с 9 по 27 апреля.

Как отметила начальник управления инженерной инфраструктуры жилищного хозяйства администрации города Наталья Чернобай, проведение дератизационных мероприятий запланировано во всех районах города. Обработке подвергнутся более чем 600 контейнерных площадках, более чем 340 тыс. кв. м подвальных помещений многоквартирных домов и более чем 49 тыс. кв. м помещений в дошкольных и школьных учреждениях.

Масштабные акции по уничтожению грызунов организуются на территории Петрозаводска дважды в год - в осенне-весенний период. В ходе каждой из них размещаются специальные контейнеры с приманками, привлекающие только грызунов. Для достижения максимально эффективного решения проблемы с грызунами, обитающими на контейнерных площадках, в подвалах жилых домов и на прилегающих территориях, к акциям привлекаются различные предприятия и организации. По заявкам горожан проводятся также дополнительные акции по дератизации.