В Петрозаводске снова начали травить крыс 

График проведения работ по дератизации был скорректирован по рекомендации ученых Петрозаводского государственного университета.

В карельской столице началась активная борьба с грызунами. Для достижения максимально положительного результата работы пройдут во всех районах города до 20 августа.

Напомним, весной сотрудник кафедры зоологии и экологии ПетрГУ Андрей Корасов представил отчет по научной работе "Основа для Регламента по контролю за численностью крыс в г. Петрозаводске". По итогам проведенного исследования он порекомендовал организовывать дератизационные мероприятия летом, в период размножения, чтобы подрывать репродуктивный потенциал крыс.

Борьба с грызунами в Петрозаводске идет по утвержденному графику. Так, например, на Ключевой борьба с грызунами началась 1 августа, в Центре крыс будут травить 6-го, на Кукковке 13-го, на Древлянке 14 августа.