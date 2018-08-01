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Новости. Общество
16:02, 01 Августа 2018

В Петрозаводске снова начали травить крыс 

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График проведения работ по дератизации был скорректирован по рекомендации ученых Петрозаводского государственного университета.

В карельской столице началась активная борьба с грызунами. Для достижения максимально положительного результата работы пройдут во всех районах города до 20 августа. 

Напомним, весной сотрудник кафедры зоологии и экологии ПетрГУ Андрей Корасов представил отчет по научной работе "Основа для Регламента по контролю за численностью крыс в г. Петрозаводске". По итогам проведенного исследования он порекомендовал организовывать дератизационные мероприятия летом, в период размножения, чтобы подрывать репродуктивный потенциал крыс. 

Борьба с грызунами в Петрозаводске идет по утвержденному графику. Так, например, на Ключевой борьба с грызунами началась 1 августа, в Центре крыс будут травить 6-го, на Кукковке 13-го, на Древлянке 14 августа.

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