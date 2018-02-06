В Петрозаводске снова продают водонапорную башню

Приватизированная в прошлом году водонапорная башня в Петрозаводске снова выставлена на продажу.

Администрация Петрозаводска в прошлом году выставила на торги здание бывшей водононапорной башни на ул. Сулажгорского кирпичного завода, находившееся в муниципальной собственности.

А в январе 2018 года появилось частное объявление, из которого следует, что у водонапорной башни теперь новый собственник, и он выставил объект на продажу "под студию, мастерскую, услуги, дом". Причем просит за нее вдвое больше начальной цены.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".