«Левша»: своевременный посыл или двусмысленный фарс?
23 января, 18:30 Статьи
От помощи к новой жизни: 2025 год фонда «Защитники Отечества» в Карелии
21 января, 12:20 Статьи
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55 Статьи
Долгожительница из Сегежи Александра Харина отпраздновала 90-летие

10:01

Стали известны обстоятельства пожара в Кондопожской ЦРБ, в котором погиб человек

09:49

Назван размер социальной пенсии для граждан без трудового стажа

09:35

В Петрозаводске началась проверка школьных автобусов

09:25

Онлайн-оформление кредитной карты с бонусами: что учесть, чтобы не переплатить

09:15

В Петрозаводске снова проходят массовые проверки водителей

08:59

В Кондопоге мать двоих детей выпала из окна и погибла

08:39

Петрозаводчанин «в сложнейших погодных условиях» завоевал бронзу на зимнем марафоне в Петербурге

08:22

Кондопожанин нашел банковскую карту соседки и устроил шопинг за ее счет

08:03

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Кондопожской больнице

07:39

Тепло и вода вернулись во все жилые дома Мурманска и Североморска

07:23

В Карелии на 30% увеличилось количество ДТП при выезде на встречную полосу

07:01

Ушел из жизни экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов

06:44

Беременные россиянки смогут бесплатно сдавать тест на синдром Дауна у плода

00:15

Два арбитра из Карелии примут участие в судействе матчей FIFA

23:50

Больше 20 человек погибли в ДТП с грузовиками на дорогах Карелии

22:55

В Беломорске простятся с погибшим на СВО Константином Анфаловым

20:31

Карельских студентов поздравили с Татьяниным днем

19:28

Появилось экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Карелии

18:17

Пожар в жилом доме произошел на юго-востоке Карелии

16:37

Вспышку смертельного вируса зафиксировали в Индии

15:51

В Мурманской области ввели режим ЧС после массового отключения света и тепла

14:56

Пламя уничтожило частный дом в Прионежском районе

13:25

Человек пострадал в массовом ДТП в Прионежском районе

12:38

Первый православный храм освятили в Березовке

11:50

Уровень годовой инфляции в Карелии стал самым низким за последние пять лет

09:43

В России изменились правила предоставления выписок из госреестра транспортных средств

09:01

58-летний петрозаводчанин Александр Иванов пропал без вести

08:05

В Петрозаводске срочно требуются доноры с редкой группой крови

08:01
Сегодня 08:59 Дорожная хроника
Сегодня, 26 января, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

фото: ©ГАИ Карелии

Водителей будут массово проверять на состояние опьянения.

В ГАИ напомнили, что сотрудники ДПС будут нести службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов. Записи с этих устройств фиксируют общение с водителями, досмотр транспортных средств и фиксацию недостатков дорожной сети. Эти аудио- и видеоматериалы могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Петрозаводчан также просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900 или 78-44-44.

Ранее мы писали, что ГАИ Карелии усилит контроль за школьными автобусами. В период с 26 по 30 января пройдут специальные проверки.

