В Петрозаводске снова проходят массовые проверки водителей

Сегодня, 26 января, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Водителей будут массово проверять на состояние опьянения.

В ГАИ напомнили, что сотрудники ДПС будут нести службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов. Записи с этих устройств фиксируют общение с водителями, досмотр транспортных средств и фиксацию недостатков дорожной сети. Эти аудио- и видеоматериалы могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Петрозаводчан также просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900 или 78-44-44.

Ранее мы писали, что ГАИ Карелии усилит контроль за школьными автобусами. В период с 26 по 30 января пройдут специальные проверки.