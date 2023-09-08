В Петрозаводске собаки соревновались в красоте и чистоте крови

В столице Карелии прошла большая выставка собак.

В минувшие выходные в Петрозаводске прошли две выставки от «ИНТЕРКАНИС» и КРОО «КСДСПС «Карелия»». На Национальной выставке собак всех пород САС — ЧФ РФЛС присутствовали сотни различных пород, в том числе и пастушьи статные овчарки, умные колли, очаровательные шелти и милые корги. Всего в выставке было два ринга и два компетентных эксперта, пишет «Фактор News».

«Важно понимать, что корги очень упёртые и умные. Если она чего-то не хочет, она упрётся лапками и хозяину придётся договариваться с ней. В этом случае помогают вкусняшки, — смеясь рассказывает Анна, хозяйка фельш корги пемброк. — Собака хоть и маленькая, но как настоящая овчарка. Очень темпераментная и компанейская. Любит, когда много народу, она тогда за всеми следит, прямо как за овцами, что свойственно породе».

Подробнее о выставке читайте и смотрите фото ее участников на «Фактор News».