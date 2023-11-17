В Петрозаводске соберут одежду и обувь для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

На следующей неделе в столице Карелии пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф».

Благотворительная акция «Добрый шкаф» приглашает к участию жителей Петрозаводска, сообщили в паблике Комплексного центра соцобслуживания Карелии 2 ноября.



В преддверии самого холодного времени года центр организует сбор мужской, женской, детской одежды и обуви. Как подчеркнули в источнике, в первую очередь требуются теплые вещи.

«А также с благодарностью примем и передадим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постельное белье и товары первой необходимости», — добавили в сообществе.



Вещи обязательно должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию, белье и чулочно-носочные изделия — новыми.



Мобильный пункт (автомобиль «Газель») приема вещей будет находиться:

22 ноября с 16 до 19 часов — микрорайон Кукковка, ул. Ровио, д. 11 (парковка у входа в ТЦ «Добрыня»);

23 ноября с 16 до 19 часов — микрорайон Перевалка, ул. Чапаева, д. 49 (парковка у входа в ТЦ «Чапаевский»).