В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки

Маленькая девочка утонула в Лососинке, в районе Кургана, где отдыхала с мамой.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня, 16 июня, одноклассники девушки, у которой вчера утонула дочь, начали в интернете сбор средств, чтобы помочь семье.

"Друзья и просто неравнодушные люди, - написано в сообщении. - У нашей одноклассницы Алины произошла страшная трагедия, у нее погибла единственная дочь Юля. Трагедия произошла 15 июня на реке Лососинка в районе Кургана. Просьба всех неравнодушных помочь семье - Алина воспитывала дочь одна. Юля была добрая, активная и жизнерадостная девочка, ее знал весь наш двор на Перевалке. Она была добра и внимательна к каждому малышу. Давайте мы все вместе поможем Алине. Это большое горе".

Напомним, 15 июня днем недалеко от моста Кукковка-Древлянка, в районе Кургана, в реке Лососинка утонула 9-летняя девочка. По словам очевидцев, девочка захлебнулась. Врачи скорой помощи пытались реанимировать ее более получаса, но спасти жизнь ребенку не удалось.

По факту гибели 9-летней девочки Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

Если вы хотите помочь маме, потерявшей единственную дочь, то реквизиты карты здесь.