В Петрозаводске собирают книги для сельских библиотек

Собранные книги отправятся в сельские детские библиотеки Медвежьегорского района.

В преддверии Международного дня книгодарения, который отмечается 14 февраля, Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова объявила сбор книг. Собранные в ходе акции "Дарите книги с любовью!" детские и подростковые издания будут переданы сельским детским библиотекам Медвежьегорского района.

В 2017 году Детская библиотека проводила сбор книг среди жителей и гостей Петрозаводска для маленьких пациентов городской и республиканской детских больниц. В результате неравнодушные горожане принесли несколько сотен изданий!

Для жителей деревень, сел и поселков библиотека имеет, пожалуй, еще большее значение, чем для горожан, потому что возможностей для дополнительного образования и занятости ребят после школы здесь значительно меньше. Поэтому хорошо укомплектованный фонд местной библиотеки – залог увлеченности ребенка чтением, пользу которого сложно переоценить.

Всех неравнодушных приглашают поделиться изданиями, которые по итогам акции будут направлены в сельские детские библиотеки Медвежьегорского района. Чтобы поучаствовать в акции, необходимо выбрать из домашней библиотеки или купить одну или несколько книг, предназначенных для детей и подростков.

Обратите внимание: требуются книги в новом или хорошем состоянии! Просят не приносить книги для взрослых, религиозную, политическую, агитационную литературу, устаревшие советские справочники, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п.

Сбор книг стартовал во вторник, 30 января, в Детской библиотеке Карелии им. В.Ф. Морозова (пр. Ленина, 1) и продлится до 13 февраля включительно. Режим работы библиотеки: понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница, воскресенье – с 11.00 до 18.00, суббота – выходной. Книги можно оставить на первом этаже, на стойке Отдела регистрации читателей. Здесь же вы можете (по желанию) заполнить книжную закладку, оставив пожелание читателям и указав имя дарителя.