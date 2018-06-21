В Петрозаводске собираются построить новую школу

Новое здание общеобразовательного учреждения появится на Древлянке в 2020 году, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Вопрос строительства новой школы обсудили в Администрации Петрозаводска.

В совещании приняли участие глава Петрозаводска Ирина Мирошник, заместитель главы Карелии по региональной политике Владимир Любарский, министр образования РК Александр Морозов, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК Олег Ермолаев, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Маргарита Логинова, сотрудники администрации города и администрации главы республики.

Здание общеобразовательного учреждения в микрорайоне Древлянка-6 должно появиться к сентябрю 2020 года. На возведение школы на 1350 мест уже выделены федеральные средства. На сегодняшней встрече обсуждалась дорожная карта реализации проекта.