В Петрозаводске собираются широко отметить День физкультурника

День физкультурника в Петрозаводске пройдет на набережной 13 августа.

Как сообщается в паблике «Петрозаводск спортивный», в Дирекции спорта под руководством начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Натальи Фофановой состоялось заседание рабочей группы по проведению Дня физкультурника, который в России отмечается 13 августа.

Организаторы определили и обсудили мероприятия для жителей и гостей Петрозаводска. В проведении Дня физкультурника на Онежской набережной будут участвовать спортивные школы города, спортивные федерации, досуговые центры и другие организации.

Программа запланирована из двух частей — спортивной (спринт на лыжероллерах, традиционная акция «Километр здоровья») и физкультурно-образовательной (мастер-классы от ведущих спортсменов республики и тренеров по тхэквондо, гимнастике, шашкам, шахматам, волейболу, футболу, регби и др.).

Поготовка к празднику физкультуры и спорта на Онежской набережной началась!