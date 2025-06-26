В Петрозаводске собрались сотни шахматистов со всей России

На фестиваль «Карельская сказка» съехались спортсмены из 16 регионов нашей страны.
В Петрозаводске продолжают проходить мероприятия фестиваля «Карельская сказка», сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
В эти дни в столицу республики съехались порядка 300 сильнейших спортсменов из 16 регионов России.
— Петрозаводск стал центром притяжения любителей шахмат! Сегодня, в Международный день шахмат, поздравляю всех участников «Карельской сказки». Всем интересной игры, — написала мэр.
Она также отметила, что в участие в турнире приняли воспитанники петрозаводской спортивной школы № 2.
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