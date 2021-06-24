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В Петрозаводске солдатам, инвалидам и молодежи бесплатно покажут «Вероломство образов» Рене Маритта

Новости. Культура
09:59, 25 Июня 2021
фото: © Городской выставочный зал Петрозаводска

Выставка «Рене Магритт. Вероломство образов…» 27 июня завершает свою работу в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске последние три дня доступна экспозиция «Рене Магритт. Вероломство образов…». На ней посетители могут увидеть 50 уникальных цветных литографий мастера, на протяжении нескольких лет собиравшихся из частных европейских коллекций.

В субботу, 26 июня, в Городском выставочном зале состоится день бесплатного посещения для некоторых категорий граждан. Свободно увидеть действующую экспозицию смогут лица моложе 18 лет, инвалиды и солдаты срочной службы. Со всеми правилами посещения и льготами можно ознакомиться на сайте «Городского выставочного зала»: https://gvz-ptz.ru/posetiteljam/.

"Бельгийский художник Рене́ Франсуа́ Гисле́н Магри́тт – один из самых загадочных мастеров XX века, – отмечают организаторы выставки. – Его стиль и эстетика формировались одновременно с философией таких прославленных живописцев как Сальвадор Дали, Хуан Миро, Макс Эрнст. На выставке посетители познакомятся с картинами, в которых соединяются натуралистично точные изображения предметов с образами и мотивами из мифов, литературы и живописных произведений прошлого".

До 27 июня выставку могут посетить все желающие.
Режим работы Городского выставочного зала (пр. Ленина, 26) – с 12:00 до 19:00 (касса – до 18:30).

Дополнительные подробности можно найти в группе и на сайте ГВЗ: http://gvz-ptz.ru. Справки по телефону: +7 (8142) 78-16-50.

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Комментарии

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Козьма
2021-06-25 10:16:35
А оно им надо , им бы пожрать по-сытнее .
кир
2021-06-25 10:10:39
Им это не надо, - авторитетно заметил кот. Они не знают чем заниматься , когда дела нет. А коты знают.))
Гость
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