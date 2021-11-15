В Петрозаводске сорван срок сдачи детского сада из ФЦП развития Карелии

Объект из федеральной программы планировалось открыть более года назад.

В октябре прошлого года в Петрозаводске должен был появиться новый детский сад на 280 мест — в районе каменного карьера на Ключевой. По крайней мере, такой срок сдачи объекта, включенного в Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года, изначально прописан в контракте, который был заключен республиканскими властями с московской фирмой «Техэксперт», и такой срок завершения строительства указан на аншлаге, установленном фирмой перед въездом на стройплощадку. Однако до очередного новогоднего боя курантов осталось чуть более трех недель, а окончания стройки до сих пор не видно.

Читайте подробнее в статье «Ни детского сада, ни памятника».