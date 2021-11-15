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В Петрозаводске сорван срок сдачи детского сада из ФЦП развития Карелии

Новости. Общество
16:06, 06 Декабря 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Объект из федеральной программы планировалось открыть более года назад.

В октябре прошлого года в Петрозаводске должен был появиться новый детский сад на 280 мест — в районе каменного карьера на Ключевой. По крайней мере, такой срок сдачи объекта, включенного в Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года, изначально прописан в контракте, который был заключен республиканскими властями с московской фирмой «Техэксперт», и такой срок завершения строительства указан на аншлаге, установленном фирмой перед въездом на стройплощадку. Однако до очередного новогоднего боя курантов осталось чуть более трех недель, а окончания стройки до сих пор не видно.

Читайте подробнее в статье «Ни детского сада, ни памятника».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-12-06 16:31:38
Опять Шанделовича нельзя комментировать .
Эллис не бойся , я хочу похвалить . Открой комменты . )))
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