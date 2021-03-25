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В Петрозаводске состоится фестиваль ГТО для семейных команд

Новости. Спорт
17:40, 26 Марта 2021
фото: © паблик "Петрозаводск спортивный"
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Горожане смогут принять участие в фестивале, посвященном юбилею ГТО.

Центр тестирования ГТО Петрозаводска приглашает горожан принять участие в Фестивале ГТО среди семейных команд

В этом году фестиваль проводится в ознаменование 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО. Фестиваль среди семейных команд пройдёт на муниципальном и региональном уровнях.

Для участия необходимо собрать команду из 4 человек: мама, папа, бабушка или дедушка и ребенок 9-10 лет. Членам семьи предстоит выполнить тесты комплекса ГТО, соответствующие нормативам их возрастной ступени.

Заявки принимаются до 9 апреля. Подробная информация размещена на паблике "Петрозаводск спортивный".

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