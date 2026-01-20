В Петрозаводске состоится массовый забег «Бегущие огни Гипербореи»

Массовый забег с фонариками осветит Онежскую набережную в день юбилейной «Гипербореи»
7 февраля в карельской столице в рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея — 2026» пройдет массовое мероприятие «Бегущие огни Гипербореи». К участию приглашают жителей в спортивной форме и с фонариком.
— Старт дадут в 17:00 на Онежской набережной вблизи дома № 30 на улице Федосовой. Задать вопросы можно в паблике события, — сообщили организаторы.
Напомним, «Гиперборея-2026» пройдет с 3 по 7 февраля. На набережной уже началась подготовка снежных кубов. Центральным событием станет конкурс ледовых и снежных скульптур. Также организаторы объявили старт народного конкурса «Зимние сказки Гипербореи». Тема для обоих конкурсов одна — «Российский спорт, его главные достижения, именитые спортсмены, значимые спортивные события в истории нашей страны».
Ранее стало известно, что на фестиваль приедет популярная группа, а венчать праздник будет салют. Напомним, 7 февраля на набережной столицы Карелии вновь пройдет народный конкурс-праздник «СнегКом.ру».