В Петрозаводске состоится первенство по кроссу среди спортивных клубов

На трассе «Фонтаны» 23 октября пройдет первенство по кроссу среди спортивных клубов.

В Петрозаводске 23 октября пройдет первенство по кроссу среди спортивных клубов. Соревнования состоятся на городской трассе «Фонтаны». Об этом сообщил паблик «Петрозаводск спортивный».

На первенстве будут представлены три дистанции: 500 метров, 1 километр и 3 километра. Регистрация и выдача номеров начнется в день проведения мероприятия с 9.00. Открытие состоится в 12.00 часов.

Онлайн-регистрация для желающизх принять участие в кроссе уже доступна в сети.