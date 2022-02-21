В Петрозаводске состоится премьера карельского документального фильма «Матери войны» (12+)

В кинотеатре «Премьер» покажут новый карельский документальный фильм с воспоминаниями малолетних узников.

Как рассказали в Минкультуры Карелии, в рамках проекта «Матери войны» на большом экране в кинотеатре будут показаны воспоминания десяти малолетних узников концлагерей. Они поведают о своих матерях, отцах, бабушках или даже соседях, которые смогли сохранить им жизнь, заботились и оберегали в тяжелых условиях войны.

На премьере можно будет встретиться с героями фильма и задать вопросы его авторам.

Премьера состоится в «Премьере» 25 февраля в 14:30.