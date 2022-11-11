В Петрозаводске состоялась премьера симфонии Чайковского «Осударева дорога»

В Санкт-Петербурге и Петрозаводске прошла премьера симфонии, написанной специально для коллективов Карельской филармонии.

В Минкультуры Карелии рассказали о премьере новой симфонии «Осударева дорога», написанной народным артистом России, композитором Александром Чайковским. Новое сочинение исполнили Симфонический оркестр и Мужской камерный хор Карельской филармонии, Мужской хор Вологодской областной филармонии имени В. Гаврилина в рамках проекта Карельской филармонии «Край, разбуженный Петром».

Премьера состоялась дважды — 11 ноября в зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, а 13 ноября — в Большом зале Карельской филармонии.

«Когда я узнал, что темой симфонии для Карельской филармонии должна стать Петровская эпоха, события, проходившие в то время в Карелии, я, конечно, обратился к литературе и очень быстро убедился: как же немного в России написано о нашем первом императоре! И только вспомнив книгу Пришвина „Осударева дорога“, я понял, что именно эти события станут темой моей восьмой симфонии», — рассказал композитор, народный артист России Александр Чайковский.

Текстом для хора послужили заметки незавершенного исторического труда Пушкина «История Петра I».

«Безусловно, я уверен, что это не сочинение на один раз. Я в этом убежден, — поделился своим впечатлением главный дирижер Симфонического оркестра, заслуженный артист Карелии Анатолий Рыбалко. — Думаю, что реакция публики это подтвердила. И санкт-петербургская, и карельская публика приветствовали исполнителей стоя. Меломаны обоих городов убедились, что артисты Карельской филармонии умеют вызывать глубокие эмоции, они действительно любят музыку, они способны сделать академический концерт свежим и современным».