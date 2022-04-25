В Петрозаводске состоялась российская премьера фильма по рассказам Паустовского

Фильм «Старая песня» режиссера Елены Чач был представлен петрозаводской публике.

В Минкультуры Карелии рассказали о премьере фильма «Старая песня», состоявшейся 26 апреля в Петрозаводске. Открытый показ прошел в кинотеатре «Премьер».

Первыми зрителями картины стали актеры, жители карельских деревень — Ялгуба и Лахта — принявших участие в съемках, а также все ценители творчества Паустовского.

«Фильм фактически создавался на энтузиазме съемочной группы, на энтузиазме актеров. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто помогал! Я очень рада видеть столько неравнодушных зрителей. Моя задача была сделать красивую картину в старых, добрых, простых и где-то советских традициях, чтобы сохранилась душевная атмосфера рассказа Паустовского. Мне хотелось сделать кино о людях и для людей», — отметила режиссер фильма Елена Чач.

Напомним, петрозаводский показ был первым в России, состоится через несколько дней после официального дебюта на кинофестивале «Bridge of Peace» во Франции.