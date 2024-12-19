В Петрозаводске состоятся Крещенские купания в 2025 году

Крещенские купания пройдут в Петрозаводске 18 и 19 января.
Стало известно о проведении традиционных Крещенских купаний в Петрозаводске в 2025 году. Представители Отдельского казачьего общества Республики Карелия поучаствовали в рабочем совещании в администрации города, которые были посвящены организации купаний.
Казаки, как и в предыдущие годы, помогут с подготовкой и установкой купели на Онежском озере.
По итогам совещания было согласовано время проведения купаний: с 23:00 18 января до 03:00 19 января 2025 года. Местом проведения, по традиции, станет набережная Онежского озера в районе памятника Петру I.
В совещании также участвовали представители МВД, МЧС, а также других специальных и спасательных служб города и Карелии.
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