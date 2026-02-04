В Петрозаводске сотрудник Росгвардии задержал грабителя в свой выходной день

Правоохранитель пресек действия мужчины, пытавшегося ограбить магазин.
В Петрозаводске сотрудник Отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержал 27-летнего мужчину, пытавшегося ограбить магазин. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ведомства.
— Выходя из супермаркета, [правоохранитель] заметил гражданина, который выбежал из двери и в спешке пытался покинуть магазин. За указанным мужчиной бежала сотрудница продуктовой точки и просила о помощи в задержании злоумышленника, — рассказали там.
Офицер догнал нарушителя и, приняв меры по его задержанию, передал полицейским для дальнейшего разбирательства. Как впоследствии выяснилось, грабитель имел при себе неоплаченные продукты питания.
Ранее сотрудники полиции Петрозаводска объявили в розыск мужчину, подозреваемого в грабеже сетевого магазина.